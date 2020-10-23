شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار «الورديات» و«مكتب مراقبة» بسوق الدمام المركزي والان نبدء بالتفاصيل

تسبب الإهمال في سوق الخضار المركزي بالدمام، في إعفاء مدير السوق الحالي، وذلك على خلفية ما رصده المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، من مخالفات، في جولته الأسبوع الماضي.

وأصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير قرارًا يقضي بتكليف خالد الحبيشي مديرًا عامًا للأسواق بحاضرة الدمام، وذلك بهدف معالجة كافة الملاحظات المرصودة، والتي دوّنها المجلس في الجولة المفاجئة على سوق الخضار المركزي.

جلسة طارئة

ونظرًا لتلك المخالفات، عقد المجلس البلدي لأمانة الشرقية برئاسة رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، جلسة طارئة؛ للوصول إلى حل لهذه المخالفات، وذلك يوم أمس الأول، على مسرح أمانة الشرقية، بحضور وكيل الأمين للخدمات م. زياد المغربل، ومدير عام صحة البيئة د. عبدالرحمن الشهيل، ومدير عام النظافة د. حمد المديني، ومدير إدارة الأسواق خالد الحبيشي، ومساعد مدير إدارة الأسواق محمد حاشي، ومدير إدارة الأمن والسلامة شالح العتيبي، وأعضاء المجلس.

مكتب مراقبة

وكشف رئيس المجلس البلدي لـ«اليوم» أن الجلسة الطارئة نتجت عنها جملة من القرارات، التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات في الحاضرة، وتلافي الأخطاء السابقة، ومنها فتح مكتب مراقبة بالسوق، يعمل طوال أيام الأسبوع، وأن يكون عمل المكتب بنظام الورديات، وأن يتواجد مراقبون طوال الوقت، ويكون العمل ميدانيًا، إضافةً إلى تأمين عدد من رجال الأمن التابعين للأمانة؛ للتواجد مع المراقبين، إضافةً إلى تأمين عددٍ من عمال النظافة بالتواجد طوال عمل السوق.

نظامية العمالة

وأكد الشمري أن من ضمن القرارات، مراقبة عمل المحلات والبسطات؛ للتأكد من عدم الازدواجية، وحصول البائعين على أكثر من محل، والتأكد من نظامية العمالة بالمباسط والمحلات، وإلزام أصحاب المواقع بضرورة تواجدهم بمهنة البيع شخصيًا، وإعداد آلية تحكم سوق الحراج.

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أسواق بديلة

وأشار إلى مطالبة الأمانة، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية؛ للتأكد من سعودة المحلات، وكذلك وزارة التجارة؛ لمراقبة الأسعار، وفتح دورات المياه، وتأمين عامل نظافة متواجد بها، حسب البروتوكولات الصحية، إضافةً إلى قياس درجات حرارة مرتادي السوق، وتوفير أسواق بديلة موزعة في شرق وغرب الدمام، والخبر، والعزيزية، مضيفًا إنه تم تكليف لجنة الخدمات بالمجلس بمتابعة العمل، وتطبيق القرارات، ورفع تقرير كل 72 ساعة.

حلول مناسبة

وقال الشمري إن المجلس وأعضاءه سيبذلون كافة الجهود لوضع الحلول المناسبة لملاحظات الأهالي، بالتعاون مع الأمانة؛ لتذليل العقبات وإنهائها أمام المواطنين والمقيمين، وتقديم أفضل الخدمات البلدية لهم.

رصد المخالفات

يُذكر أن الجولة المفاجئة التي كانت الأسبوع الماضي نتج عنها رصد عددٍ من المخالفات، وقلة بأعمال الرقابة، وغياب السعودة، وتدني مستوى النظافة بشكل عام، والعشوائية في التنظيم، وانتشار البسطات غير النظامية، وسوء تخزين وحفظ الأغذية، إضافة إلى إقامة مزاد عشوائي ينافي الأنظمة واللوائح المنصوص عليها، وضعف عوامل الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

استفسارات وملاحظات

وكان وكيل الأمين للخدمات م. زياد المغربل أجاب عن جميع الأسئلة والاستفسارات عن الملاحظات التي وُجّهت له من أعضاء المجلس، واستعرض جميع نقاط المعالجة لجميع الملاحظات، ووعد بإنهاء الملاحظات في أسرع وقت ممكن.