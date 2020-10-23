شكرا لقرائتكم خبر عن 400 بيتابايت سعة تخزين «أرامكو» في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أرامكو السعودية تقدمها في مجال التحوّل الرقمي، الذي تشكّل البيانات والبنية التحتية الرقمية حجر الزاوية فيه، لذلك وضعت ثلاث ركائز أساس تستند عليها منظومة الذكاء الاصطناعي، وهي: البيانات والبنية التحتية والتقنية وبناء القدرات. وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، الذي يشارك في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي عبر حلقة نقاش بعنوان «بناء منظومة للطاقة يحركها الذكاء الاصطناعي»، نسعى إلى مضاعفة سعة تخزين البيانات لدينا أربع مرات بحلول عام 2025م لتصل إلى 400 بيتابايت، وذلك نتيجة لنشر أكثر من 100 ألف من الأجهزة الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، وحلول الواقع الافتراضي، وعمليات الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، مشيرًا إلى أن الشركة ستزيد البنية التحتية للحوسبة بمقدار أربعة أضعاف. ولفت إلى أن الشركة استثمرت في أكثر من 15 شركة ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محليًا ودوليًا. كما بدأت بالفعل في العديد من البرامج بما في ذلك درجات الماجستير التي تستضيفها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومعهد جورجيا التقني بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة «آي إي» بأسبانيا.لافتا إلى إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي يمتد على مساحة تزيد على 2500 متر مربع مخصصة لمستقبل الطاقة. والمركز مُعد للاستكشاف وإعداد النماذج الأولية وإجراء التجارب قبل مرحلة الإطلاق الشامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 400 بيتابايت سعة تخزين «أرامكو» في 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.