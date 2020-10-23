فتح أسواق واعدة تتمتع بقيمة عالية

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أكد وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة وأستاذ الذكاء الاصطناعي المشارك د. ماجد المرعشي: أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الذكية وتحليل البيانات والارتقاء بأداء الخدمات وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وخلق أسواق جديدة واعدة ذات قيمة اقتصادية عالية وغيرها من المزايا العديدة التي يمكن تسخيرها في خدمة البشرية، وإذا نظرنا للخطط والمشاريع الطموحة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، فسنجد أن هناك تركيزًا كبيرًا على المستوى الوطني للسبق في هذا المجال، والذي يظهر من خلال عدد من المبادرات المهمة، ومنها إنشاء هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي ترعى اليوم أهم تجمّع لمتخصصي ورواد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ومشروع نيوم، والذي يتم العمل عليه لبناء بنية تحتية تقنية تستثمر التقنيات الحديثة وأولها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم نموذج متميّز لمدينة المستقبل، ومبادرات البحث والتطوير التي ترعاها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التعليم من خلال الجامعات، بالإضافة لمبادرات جامعات سعودية لتقديم برامج البكالوريوس والماجستير في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المبادرات لتحفيز الجهات الحكومية المتقدمة تقنيًا على البدء في هذا المسار وهو ما تم تتويجه في هذه القمة بإطلاق الإستراتيجية الجديدة للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة».

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