شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الحلول الرقمية للخدمات العامة والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «علي بابا للحوسبة السحابية» بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية لقيادة الابتكار في المدن الذكية بالمملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020.

وتدعم الشراكة الجديدة مساعي المملكة لتطوير مدنٍ ذكيةٍ بمواصفاتٍ عالمية يمكنها الاستجابة بفاعلية أكبر لاحتياجات ورغبات السكان للارتقاء بجودة الحياة، وستركّز على دفع الابتكار والاستثمار في المدن الذكية بالمملكة؛ بهدف تحويل مدن المملكة لتصبح أكثر استدامة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، كما ستوظف البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل المدن أكثر ذكاءً فضلًا عن تعزيز الأمن والسلامة.

كما ستعمل كلٌّ من «سدايا» و«علي بابا» على تطوير الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات؛ بما في ذلك: السلامة والأمن، والنقل، والتخطيط الحضري، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات منصات الذكاء الاصطناعي لدى «علي بابا» لتمكين مدن المملكة من إدارة الخدمات العامة بذكاء، وتطوير حلولٍ تجعلها أكثر مرونة.

وأوضح رئيس «سدايا» د.عبدالله الغامدي، أن رؤية المملكة 2030 تتضمن أهدافًا واضحة لتحويل مدن المملكة إلى مدنٍ ذكية عبر الاستفادة من تقنيات بيانات المدن، بوصفها من الأصول الوطنية التي يتوجب تطويعها لتجسيد الرؤية الطموحة.