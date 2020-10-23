إيمان القيادة بالطاقات الشابة

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أوضح أستاذ علوم الحاسب المساعد في جامعة شقراء والمهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري التقني د. عبدالعزيز الباتلي: أننا نعيش في زمن الثورة الصناعية الرابعة، والتي ينفلق منها العديد من التقنيات الناشئة والمتقدمة، وأصبحت للتقنيات أهمية بالغة في دعم الحراك الاقتصادي والأمني للدول، وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي من القطاعات الواعدة والصاعدة مستقبلاً ويعول عليها الكثير في خدمة البشرية، والقيادة الرشيدة اهتمت اهتماما بالغا وواضحا بدعم التقنية من خلال استحداث كيانات مستقلة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكذلك من خلال اعتماد الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والبيانات والذكاء الاصطناعي، ولإيمان القيادة بالطاقات الشابة الواعدة والكفاءات الوطنية، ولمكانة المملكة الإستراتيجية في المنطقة، ومن خلال خطط وبرامج رؤية المملكة 2030، تهتم المملكة بوضع نفسها بكل ثقة وثبات في خارطة العالم كمنارة في مجال وقطاع الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي عموماً.

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