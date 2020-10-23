شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مع «هواوي» لتدريب المهندسين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي عن توقيع مذكرة تفاهمٍ مع شركة هواوي، تستهدف التعاون الإستراتيجي لتفعيل البرنامج الوطني لتنمية القدرات، إحدى مبادرات المملكة الرامية لتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي المحلية.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستدعم شركة هواوي برامج تدريب المهندسين والطلاب السعوديين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التطوير المشترك لرفع إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة باللغة العربية، كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص تطوير منصة لدعم القدرات الوطنية وتوطين الحلول التقنية المحلية في هذا المجال.

ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي د. ماجد التويجري، ورئيس هواوي الشرق الأوسط تشارلز يانغ، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020 التي عقدت افتراضياً بالرياض. ويعمل الجانبان من خلال هذه الشراكة، على صياغة إستراتيجية شاملة لإنتاج منظومةٍ من شأنها النهوض بمهارات وقدرات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وسيعمل الجانبان على تطوير برنامج تنمية وتأهيل المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي، الذي سيوفر فرص تدريبٍ متقدمٍ لطلاب الجامعات السعودية والباحثين والمطورين، لتمكينهم من الإلمام بتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ويستهدف البرنامج المستدام توفير كوادر مؤهلة لتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة على حدٍ سواء. وتأتي مذكرة التفاهم مع المركز ليدعم تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات ومستويات الابتكار في هذا المجال على مستوى المملكة.

وقال د. التويجري: «نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع شركة هواوي، التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بالكوادر السعودية لتستفيد من ميزات وفوائد البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تعليم السعوديين وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتوفير استدامة من الكوادر المتخصصة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي».