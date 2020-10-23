شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاديات المبنية على المعرفة «الأقوى» والان نبدء بالتفاصيل

قال الأكاديمي في الاتصالات واللا سلكية والدرونز بجامعة الطائف والمهتم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء د. فارس المالكي: آمنت الرؤية السعودية الطموح بأهمية رأس المال البشري، وأن الاقتصاديات المبنية على المعرفة هي الأقدر والأقوى تأثيراً. لذلك تسعى قيادة السعودية العظمى في فتح آفاق رقمية تنطلق مع توجهات المملكة وأهدافها الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ وتماشياً مع مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على الاستثمارات الرقمية والاستثمار في رأس المال البشري المبدع. وهذه الثورة التي ألقت وما زالت تلقي بتأثيراتها الجذرية على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومن ضمن تلك المرتكزات يأتي الذكاء الاصطناعي على رأس القائمة، حيث تعمل تلك التكنولوجيا الذكية على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى. كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، بما يسرّع من تحقيق أهداف التنمية.

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