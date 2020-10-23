شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لشباب «العشرين» بسفارة المملكة في سيدني والان نبدء بالتفاصيل

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا بالتعاون والتنسيق مع مجموعة تواصل الشباب في مجموعة العشرين، أمس، ورشة العمل الشبابية الأولى في أستراليا بجامعة ويسترن سيدني، شارك فيها مجموعة من طلبة الدراسات العليا السعوديين من مختلف التخصصات ونظرائهم من بعض دول المجموعة من أستراليا والصين والأرجنتين والهند والبرازيل وإيطاليا وفرنسا.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد السليم، أن الورشة تأتي في إطار البرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة لسنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التي تقوم بها السفارة في عدد من المدن الأسترالية. واشتملت محاور الورشة على عدد من الموضوعات التي تتركز عليها رسالة شباب المجموعة لهذه السنة مثل المواطنة العالمية، تمكين الشباب، والجاهزية للمستقبل.

وفي ختام جلسات الحوار جرى تلخيص مخرجات الورشة التي عبّرت عن رؤية الشباب المشاركين حول الموضوعات المطروحة، التي ستقوم السفارة بتقديمها إلى مجموعة تواصل شباب مجموعة العشرين للاستفادة منها في صياغة توصياتها المرفوعة لقادة دول المجموعة.