شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لشباب «العشرين» بسفارة المملكة في سيدني والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد السليم، أن الورشة تأتي في إطار البرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة لسنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التي تقوم بها السفارة في عدد من المدن الأسترالية. واشتملت محاور الورشة على عدد من الموضوعات التي تتركز عليها رسالة شباب المجموعة لهذه السنة مثل المواطنة العالمية، تمكين الشباب، والجاهزية للمستقبل.
وفي ختام جلسات الحوار جرى تلخيص مخرجات الورشة التي عبّرت عن رؤية الشباب المشاركين حول الموضوعات المطروحة، التي ستقوم السفارة بتقديمها إلى مجموعة تواصل شباب مجموعة العشرين للاستفادة منها في صياغة توصياتها المرفوعة لقادة دول المجموعة.
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