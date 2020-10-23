شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مهندسا وفنيا لـ «التوازن الصوتي» بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام محسن السلمي، أن الإدارة تشرف على موقعَين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية، أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، مشيرًا إلى أن النظام الصوتي ينقل صوت المؤذن والإمام في الصلوات الخمس، والتقاط الصوت يتم من خلال لواقط بحساسية متطورة، تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف، وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي.
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