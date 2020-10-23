شكرا لقرائتكم خبر عن 100 معدة وآلية للسيطرة على «حرائق تنومة» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين المنطقة د. وليد الحميدي، أن البلديات تشارك في إخماد الحرائق بأكثر من 170 شخصًا من القوى البشرية، مدعّمين بأكثر من 100 معدة وآلية مختلفة، إلى جانب توفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بالخدمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة في إخماد حرائق الغابات.
وأكد أن الجهود البلدية جاءت بتوجيهات من سمو أمير منطقة عسير، حرصًا منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الحرائق في أسرع وقت، لافتًا النظر إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة رفعت أقصى درجات الجاهزية في حال تطلّب الأمر ذلك.
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