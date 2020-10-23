شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير ميقاتي وادي محرم والسيل الكبير والان نبدء بالتفاصيل

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أعمال التشجير بميقاتي وادي محرم والسيل الكبير، والاستفادة من المياه الرمادية؛ بهدف زيادة الغطاء النباتي، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الغطاء الأخضر. وأوضح مدير الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بالوزارة م. أسامة الجفال أن أعمال التشجير تأتي في إطار التعاون المشترك مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تزامنًا مع بدء عودة العمرة والزيارة تدريجيًا.

يُذكر أن التعاون القائم لإنفاذ المشروع يأتي للاستفادة المُثلى من المياه الرمادية للمساجد ولتشجيرها وزيادة الغطاء النباتي حولها، والتعاون في زيادة الوعي المائي والبيئي، وتوضيح حجم الضرر الناتج عن الإسراف في استخدام مياه الوضوء، والتعاون في نشر الوعي المجتمعي، فضلًا عن توافق المشاريع البيئية مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها، والحفاظ على مواردها، والتوعية بأهمية ترشيد المياه والغذاء وتقليل الهدر فيهما.