شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير ميقاتي وادي محرم والسيل الكبير والان نبدء بالتفاصيل
يُذكر أن التعاون القائم لإنفاذ المشروع يأتي للاستفادة المُثلى من المياه الرمادية للمساجد ولتشجيرها وزيادة الغطاء النباتي حولها، والتعاون في زيادة الوعي المائي والبيئي، وتوضيح حجم الضرر الناتج عن الإسراف في استخدام مياه الوضوء، والتعاون في نشر الوعي المجتمعي، فضلًا عن توافق المشاريع البيئية مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها، والحفاظ على مواردها، والتوعية بأهمية ترشيد المياه والغذاء وتقليل الهدر فيهما.
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