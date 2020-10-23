شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية وسياسات لمرحلة جديدة من الإصلاحات وتمكين السعوديات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت أكاديميات وسيدات مجتمع، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في ختام فعاليات مجموعة «تواصل المرأة 2»، بلورت رؤية وسياسات المملكة، بشأن تفعيل دور المرأة السعودية وتمكينها من القيام بدورها وواجبها تجاه وطنها وتنميته جنبا إلى جنب مع الرجل، مشيرين إلى أنها تمثل ـ أيضا ـ أيذانا بمرحلة جديدة من الإصلاحات وتمكين السعوديات.

وقالت الأكاديمية ومديرة إدارة التميز المؤسسي في جامعة الأميرة نورة د.نادية الشهراني، إن عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- شهد انطلاقة نوعية حقيقية لتمكين المرأة السعودية وإشراكها بفعالية في جميع جوانب التنمية، مشيرة إلى أن التعيينات الأخيرة للمرأة في العديد من القطاعات الهامة، تؤكد سعي المملكة لتوظيف المرأة ضمن منظومة رؤية المملكة 2030.

وأضافت: إن إشادة خادم الحرمين الشريفين الدائمة بالمرأة السعودية في كل المحافل المحلية والدولية، وتأكيده على أنها شريك فاعل في التنمية وصناعة القرار دليل على اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالمرأة بشكل عام، ولعل هذه المؤشرات تؤكد اقترابنا من تسمية أول وزيرة سعودية قريبا لتتويج هذه الإصلاحات غير المسبوقة وقطف ثمار الاستثمار في تعليم وتمكين المرأة.

وبينت مستشار المشرف العام على التحول الرقمي وأمن المعلومات بوزارة التعليم د. عبير الحميميدي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ عكست بشكل واضح حرصه على تعزيز مشاركة المرأة الفعالة في جميع المجالات لا سيما في مجالات الابتكار والتقنية، والتأكيد على أهمية دورها وربط التطور الحضاري للعالم بنسبة مشاركة المرأة، وهو ما يؤكد التزام قيادة هذا البلد الأمين على مساندة المرأة وتمكينها وإفساح المجال للإبداع والابتكار.

وقالت الكاتبة فوزية الشهري، إن المرأة حققت إنجازات تاريخية ومكاسب نوعية، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ من خلال تمكينها في مختلف المجالات وتولي مناصب قيادية، فضلا عن تعزيز حقوقها اجتماعيا.

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وأكدت سيدة الأعمال نورة الشبل، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ـ تعكس رؤية المملكة الجديدة نحو تمكين السيدات والاستفادة من جهودهن، مشيرة إلى أن خادم الحرمين الشريفين داعم ونصير للمرأة السعودية، ووضع الكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الملكية التي فتحت أبواب العمل للمرأة وهيأت لها طريق الإبداع والابتكار، فضلا عن إدماجها في مجتمع العمل والإنتاج والمساهمة الوطنية.

وقالت مطورة البرامج زينة العمر: إن الإنجازات والمكاسب المتتالية التي تحققها المرأة السعودية، تأتي انعكاسا لدور وجهود القيادة الرشيدة، وإيمانها بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن. وأضافت: إن المرأة السعودية تمكنت من تعزيز دورها واستثمار طاقاتها، بما يسهم في مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.

وقالت الإعلامية منى المنجومي: إن المرأة السعودية، حققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الكثير من الإنجازات، وأصبحت شريكا حقيقيا للرجل في بناء المجتمع، وحظيت بالعديد من المناصب القيادية في المجالات كافة، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 تدعم بشكل واضح تعزيز دور المرأة في البناء والتنمية والإبداع.

وأكدت الأكاديمية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. تهاني الدسيماني أن المرأة، تشهد مرحلة إصلاحية غير مسبوقة، وبشهادة المجتمع الدولي، مشيرة إلى دعم خادم الحرمين الشريفين لمشاركة المرأة في التنمية الوطنية من خلال رؤية منهجية شاملة.

وأضافت: إن سعي القيادة الرشيدة المستمر لتمكين وتعزيز حقوق المرأة، يؤكد إيمانها الكامل بأهمية توظيف طاقة السعوديات ضمن خطط وبرامج التطوير والتنمية بكافة المجالات، بما في ذلك بناء الأسرة والمجتمع والمساهمة في دعم سوق العمل والاقتصاد والثقافة، كما أن تمكين المرأة أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يسهم في رفع التنمية وازدهار الاقتصاد.