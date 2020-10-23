فيديو.. ضبط مصنع خمور وإتلاف 20 برميلًا و36 قارورة بالرياض

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الفرق الميدانية بدوريات الأمن بمدينة الرياض من ضبط مصنع للخمور داخل أحد الوحدات السكنية وسط الرياض.

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واتضح احتواء المصنع على عدد 20 برميلًا وعدد 36 قارورة جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع كما يحتوي المصنع على الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وتبين أن من يدير المصنع ثلاثة وافدين من الجنسية الهندية وتم إلقاء القبض عليهم وإيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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