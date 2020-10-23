- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تسبب حادثان مروريان وقعا في مركز قيا جنوب شرقي الطائف، في وقوع 10 إصابات، فيما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى قيا العام تلك الحالات.
وتفصيلاً، فور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الهلال الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، وفرقة الإسعاف بالمستشفى واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.
وأوضح المتحدث لصحة الطائف سراج الحميدان، أن المستشفى استقبل 10 مصابين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة ومستقرة، فيما تم إحالة إصابة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ولم تُسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبتين ولله الحمد.
وقال "الحميدان" إن الحادث وقع على طريق الجنوب بالقرب من منطقة أبو راكة، مبيناً أن بقية الحالات المصابة ما زالت تتلقى العلاج بقسم الطوارئ.
حادث مروري الطائف
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 12:47 AM
"الحميدان": حالات المصابين وصفت بالمتوسطة.. ولم تسجل وفياتإصابة 10 أشخاص في حادثين مروريين بـ"قيا الطائف"
تسبب حادثان مروريان وقعا في مركز قيا جنوب شرقي الطائف، في وقوع 10 إصابات، فيما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى قيا العام تلك الحالات.
وتفصيلاً، فور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الهلال الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، وفرقة الإسعاف بالمستشفى واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.
وأوضح المتحدث لصحة الطائف سراج الحميدان، أن المستشفى استقبل 10 مصابين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة ومستقرة، فيما تم إحالة إصابة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ولم تُسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبتين ولله الحمد.
وقال "الحميدان" إن الحادث وقع على طريق الجنوب بالقرب من منطقة أبو راكة، مبيناً أن بقية الحالات المصابة ما زالت تتلقى العلاج بقسم الطوارئ.
، إصابة 10 أشخاص في حادثين مروريين بـ"قيا الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 أشخاص في حادثين مروريين بـ"قيا الطائف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.