، محافظ أبو عريش يدشن برنامج التحول الرقمي بلجنة التنمية الاجتماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتضمن إطلاق 3 منصات إلكترونية بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف ريال

دشن محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني بمقر المحافظة، اليوم الخميس، برنامج التحول الرقمي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش ، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.

وتفصيلاً، استمع المحافظ الشمراني إلى شرح من رئيس اللجنة عبده بن حسن راجحي عن برنامج التحول الرقمي، ضمن مشروع أتمتة اللجنة لتحويلها للجنة ذكية، لتطوير خدماتها الإلكترونية ووضع الحلول التقنية لخدمة المستفيدين مع مراعاة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وإنشاء تطبيقات على الأجهزة الذكية ومنصات إلكترونية لتنفيذ الفعاليات بكل يسر وسهولة.

وأثنى محافظ أبوعريش على الدور التنموي الكبير الذي تقوم به لجنة التنمية الاجتماعية في تنمية المجتمع المحلي، مؤكدًا أن التحول الرقمي أحد الوسائل المساعدة لتحقيق نجاح أكبر يواكب رؤية الوطن ويعزز دور اللجنة بين أفراد المجتمع.

ومن ناحية أخرى، بيّن راجحي أن البرنامج يتضمن إطلاق ثلاث منصات إلكترونية تشمل منصة وأكاديمية "وفاق" للبرامج الأسرية لتوعية الأزواج المبتدئين، ومنصة "تنمية" لتنفيذ الفعاليات والبرامج التدريبية عبر تطبيقات الجوال، ومتجر سواعد للأسر المنتجة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 300,000 ريال بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز.

من جانب آخر، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بدور اللجنة التنموي، وبخاصة عبر برنامج التحول الرقمي الذي يتيح فرصة أوسع لتقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية والتوعوية عبر المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها من قِبل لجنة تنمية أبوعريش.

وحضر التدشين مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير.

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محافظة أبو عريش