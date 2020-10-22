السعودية | الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض يستضيف أول معرض إيطالي للتصوير والفنون

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يقام في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض معرض موزيكا للتصوير الفوتوغرافي للمصور الإيطالي ميكيلي أردو, بالتعاون ما بين الحي الدبلوماسي والسفارة الإيطالية في المملكة ويستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وافتتح السفير الإيطالي لدى المملكة روبيرتو كانتوني أمس, أعمال المعرض, بحضور عدد من المهتمين بالتصوير والفنون الإبداعية والموسيقى, ويحتوي على ثمانية أعمال فنية موزعة في مواقع مختلفة داخل الحي الدبلوماسي يمثل كل عمل منها ست مقطوعات من التراث الموسيقي للمملكة العربية السعودية وإيطاليا منها “العرضة”.

وقال السفير الإيطالي لدى المملكة روبيرتو كانتوني : يعرض الفنان ميكيلي أردو أعماله لأول مرة في المملكة وهو من أشهر المبدعين في المشهد الثقافي الإيطالي، وهذا المعرض هو مقاربة واقعية لإعادة اكتشاف الدور الأساسي الذي يلعبه الفن والثقافة في حياتنا وإعادة ربطها مع إنسانيتنا.

ويُعدّ الحي الدبلوماسي صرحاً ثقافياً يزين مدينة الرياض وأنموذجا فريدًا لتنوع الثقافات فيه، وله مكانة حضارية ومعمارية في المملكة وينظم الحي عدة برامج ومبادرات، منها تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الثقافية والترفيهية التي لها الأثر الكبير الذي ينعكس على إثراء التجربة العامة وتسهم في رفع جودة الحياة لسكانه ومرتاديه وجعله مثالًا يحتذى به.