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شكرا لقرائتكم شكرًا للدفاع المدني على أكبر مباني جدة.. بردًا وسلامًا على تنومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شكرًا للدفاع المدني على أكبر مباني جدة.. بردًا وسلامًا على تنومة
تقديرًا لجهود رجال الدفاع المدني وتضحياتهم
متابعات الخليج 365 - جدة
تفاعل أهالي جدة مع جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق تنومة، مثمنين جهود رجال الدفاع المدني وتضحياتهم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لأحد مباني جدة وثقت جهود رجال الدفاع المدني و، وكُتب على أحد الصور “بردًا وسلامًا على تنومة”، بينما كُتب على الصورة الأخرى “شكرًا للدفاع المدني على جهودهم”.
وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.
وكانت إمارة منطقة عسير أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا.
وأكدت الإمارة في تغريدات لها عبر تويتر، أن عملية الإخماد مستمرة في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.
يذكر أنّ حريقًا ضخمًا اندلع في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.
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