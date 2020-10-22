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شكرا لقرائتكم الكهرباء تعلق على مقطع معلمة تمد الكهرباء عبر محول بعرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكهرباء تعلق على مقطع معلمة تمد الكهرباء عبر محول بعرعر
أكدت أن الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل خطر حقيقي
متابعات الخليج 365 - عرعر
علقت الشركة السعودية للكهرباء على مقطع معلمة قامت بالحصول على الكهرباء من خلال أحد محولات الشركة بعد انقطاع الكهرباء لتقديم الدروس لطالباتها.
وقالت الشركة تعليقًا على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول: “إن الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي”.
وأضافت أنه لا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها.
يذكر أن مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل، أظهر معلمة بادرت لتقديم دروسها للطالبات، رغم انقطاع الكهرباء فجأة.
وظهرت المعلمة وهي تجلس في الشارع بأحد المناطق في عرعر بالحدود الشمالية، وقامت باستخدام كيبل الكهرباء الخاص بالشركة من أحد المحولات في الشارع، لتتمكن من استخدام جهازها الحاسوب للتواصل مع الطالبات عن طريق ” الإنترنت”.
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