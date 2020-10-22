الكهرباء تعلق على مقطع معلمة تمد الكهرباء عبر محول بعرعر

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - عرعر

علقت الشركة السعودية للكهرباء على مقطع معلمة قامت بالحصول على الكهرباء من خلال أحد محولات الشركة بعد انقطاع الكهرباء لتقديم الدروس لطالباتها.

وقالت الشركة تعليقًا على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول: “إن الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي”.

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وأضافت أنه لا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها.

يذكر أن مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل، أظهر معلمة بادرت لتقديم دروسها للطالبات، رغم انقطاع الكهرباء فجأة.

وظهرت المعلمة وهي تجلس في الشارع بأحد المناطق في عرعر بالحدود الشمالية، وقامت باستخدام كيبل الكهرباء الخاص بالشركة من أحد المحولات في الشارع، لتتمكن من استخدام جهازها الحاسوب للتواصل مع الطالبات عن طريق ” الإنترنت”.



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