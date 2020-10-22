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رئيس تونس: نرفض أي محاولة لتقسيم ليبيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه من واجب الليبيين أن يتولوا بأنفسهم البحث عن الحلول الكفيلة بحل الأزمة الحالية، اعتمادًا على إرادة الشعب.
ونقل بيان رسمي عن الرئيس التونسي قوله، إنه كلما زاد عدد المتدخلين الأجانب في الملف الليبي، ازدادت الأوضاع تعقيدًا.
وجاءت تصريحات سعيد أثناء استقباله وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في العاصمة التونسية.
وأضاف البيان أن الرئيس سعيد جدد تأكيده رفض بلده بشكل قاطع لأي محاولة لتقسيم ليبيا.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في الثالث عشر من أكتوبر توفير كل السبل لإنجاح المحادثات التي تستضيفها تونس في نوفمبر المقبل بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية.
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