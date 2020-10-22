ختام القمة يشهد 3 اتفاقيات وشراكات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أعمالها أمس، بتوقيع 3 اتفاقيات استراتيجية مع شركات IBM وعلي بابا وهواوي.

وشهد اليوم الثاني الإعلان عن التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في أرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والفائزين بتحدي نيوم.

وشارك خبراء القمة التي تحمل شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» في أكثر من خمس جلسات نقاشية اختتمت بالحوار الختامي، الذيلخص أبرز نقاط جلسات القمة التي تمت طوال مدة انعقادها.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.