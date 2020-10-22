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تكررت وعود إنجاز عقبة الشايف في مركز آل يحيى وآل زيدان بمحافظة الداير بني مالك شرقي جازان، وسط مطالبات الأهالي بقرار حاسم من وزير النقل تجاه معاناة السكان مع طول أمد الأعمال في طريق الجبل.
وبين "حسن المالكي" أن الطريق في كثير من الأحيان تتم صيانته بجهود الأهالي على الرغم من أنه مسلم لمقاول، مطالبين بسرعة اتخاذ القرار تجاه المقاول وسفلتة كامل العقبة.
وكانت "الخليج 365" تابعت معاناة سكان جبل آل يحيى منذ سنوات طويلة، ونقلت مشاهد عدة تبرهن على معاناة السكان.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 11:29 PM
الطريق تتم صيانته في كثير من الأحيان بجهود الأهالي رغم أنه مسلم لمقاولوعود تلو الوعود و"عقبة الشايف" بلا أسفلت.. والأهالي يطالبون "النقل" بقرار حاسم
تكررت وعود إنجاز عقبة الشايف في مركز آل يحيى وآل زيدان بمحافظة الداير بني مالك شرقي جازان، وسط مطالبات الأهالي بقرار حاسم من وزير النقل تجاه معاناة السكان مع طول أمد الأعمال في طريق الجبل.
وبين "حسن المالكي" أن الطريق في كثير من الأحيان تتم صيانته بجهود الأهالي على الرغم من أنه مسلم لمقاول، مطالبين بسرعة اتخاذ القرار تجاه المقاول وسفلتة كامل العقبة.
وكانت "الخليج 365" تابعت معاناة سكان جبل آل يحيى منذ سنوات طويلة، ونقلت مشاهد عدة تبرهن على معاناة السكان.
، وعود تلو الوعود و"عقبة الشايف" بلا أسفلت.. والأهالي يطالبون "النقل" بقرار حاسم ،
المصدر : الخليج 365
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