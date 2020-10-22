شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": عدم التقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية مخالفة مرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات للتقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية، موضحة أن عدم التقيد بها يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة. دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات للتقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية، موضحة أن عدم التقيد بها يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة. وأضافت إدارة المرور أن التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية يساهم في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة قائدي المركبات على الطريق. وأوضح المرور أن عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية يعد مخالفة مرورية. وكان المرور ذكر في وقت سابق، أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

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