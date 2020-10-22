حجز أكثر من 71% من الوحدات السكنية بضاحية الجوان في الرياض

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن ارتفاع نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان من بداية العام 2020 حتى نهاية الربع الثالث إلى 71% من حجم الوحدات السكنية في مشاريع الضاحية.

وأوضح البرنامج بأن ضاحية الجوان تشتمل على عدة مشاريع هي: «شمس الديار - إسكان الرياض - عمائر الجوهرة - إشراق ليفينج - سرايا النرجس - ديار السعد - مرسيه»، كما بين البرنامج بأن مشروع ديار السعد ومشروع سرايا النرجس كانا الأعلى من حيث نسب الحجوزات للوحدات السكنية منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث بنسبة بلغت 100%، يليهما مشروع شمس الديار بنسبة حجوزات وصلت إلى 83%، ثم مشروع إشراق ليفنج بنسبة حجوزات بلغت 79%.

وبين البرنامج، أنه أطلق بداية الربع الرابع ثلاثة مشاريع جديدة في ضاحية الجوان ضمن المرحلة الثانية من مرسية وهي مشروع نساج تاون ومشروع النرجس فيو ومشروع سرايا الجوان، التي حظيت بإقبال كبير لحجز الوحدات السكنية فيها من قبل المستفيدين من خلال منصة وتطبيق سكني ومركز سكني الشامل الذي شهد توافد أعداد كبيرة للاستفادة من هذه المشاريع.

وتعد ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة لوزارة الإسكان في شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون متر مربع، وتقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إذ تعد إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي ينفذها برنامج «سكني» بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.

وتتميز ضاحية الجوان بتوفير أسلوب حياة مثالي مراعية متطلبات جودة الحياة بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة لتلبي حاجات الأسرة السعودية، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومراكز التسوق التجارية، وحدائق مفتوحة ومغلقة، ومراكز للرعاية الصحية، ومدارس لمختلف المراحل التعليمية وعددًا من المساجد، الأمر الذي يوفر للقاطنين بيئة إيجابية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة وتمكن الأسر من بناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

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يُذكر أن الضاحية تقع على طريق الامتداد السكاني الذي يعكس النمو الحيوي لمدينة الرياض، إذ تقع في منطقة يسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسية كطريق الملك سلمان وطريق المطار، وتضم عددًا من المشاريع السكنية وتتنوع فيها الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية وراقية وبأسعار للوحدات السكنية تبدأ من 250 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة، كما أن التملك في مشاريع الضاحية متاح لمستفيدي برنامج «سكني» عبر موقع وتطبيق «سكني» الإلكتروني ومركز سكني الشامل، وللاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونيًّا عبر الرابط https://sakani.housing.sa

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