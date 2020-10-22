فرع الموارد بالرياض يطلق حملتين لوقاية منسوبيه والمراجعين

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي حملتين موجهتين استهدفتا أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة من منسوبي الفرع ومراجعيه من جميع الفئات.

اشتملت الحملة الوقائية الأولى والتي اقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة ادارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى على تطعيم المستهدفين بلقاح الإنفلونزا الموسمية، فيما احتوت الحملة الثانية على توزيع المنشورات التعريفية ببرنامج دعم خدمة ضيافة الأطفال الموجه للمرأة العاملة قرة وشروطه ومزاياه والخدمات التي يقدمها.

تأتي هذه الحملات ضمن مجموعة من البرامج والفعاليات الداخلية التي ينفذها الفرع لخدمة منسوبيه ومراجعيه من جميع الفئات.