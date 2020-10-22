مصرع وإصابة 5 في حادث سقوط مركبة بعقبة حزنه ببلجرشي

الهلال الأحمر تعامل مع الواقعة..
قال عدد من شهود العيان لـ«عاجل»، إن سقوط مركبة بعقبة حزنه ببلجرشي نتج عنه إصابة 5 أشخاص توفي أحدهم فور وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعة 17:22 مساء اليوم الخميس، بمنتصف عقبة حزنه بمحافظة بالجرشي.
وأضاف الزهراني أن الهلال الأحمر أرسل 3 سيارات إسعافية إلى موقع الحادث وفرقة من الصحة وعند وصول الفرق أتضح وجود 5 إصابات بالموقع منهم إصابة خطيرة cpr توقف قلب وتنفس تم التدخل إسعافيًّا وعمل الإنعاش القلبي الرئوي لحين وصوله المستشفى وثلاث إصابات متوسطة).
وأكد الزهراني أنه تم التدخل إسعافيًا لهم ونقلت جميع الإصابات لمستشفى الأمير مشاري بمحافظة بالجرشي فيما نقلت إحدى الإصابات عن طريق إسعاف الصحة.
وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ أو عن طريق تطبيق إسعفني عبر الأجهزة الذكية.
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