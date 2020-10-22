«الموارد البشرية» توضح نسبة «توطين الوظائف» بمنشآت القطاع الخاص

أكدت أهمية نظام التفتيش المؤسسي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بندر الشويعر، عن نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتوطين الوظائف، منوهة بدور التفتيش في هذا الشأن.
وأضاف «الشويعر»، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الوزارة تقوم عبر فروعها بزيارات تفتيش لمتابعة الالتزام الفعلي بالتوطين لدى منشآت القطاع الخاص وبلغ أكتر من 97%، منذ مطلع هذا العام.
ودعا «الشويعر»، جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والمشاركة بشأن الإبلاغ عن المخالفات، عبر تطبيق معًا للرصد أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد للوزارة، لافتًا إلى أن نظام التفتيش المؤسسي ضمن مشاريع التحول الرقمي والخدمات الرقمية وفق رؤية المملكة 2030 لأتمتتة جميع إجراءات التفتيش؛ بحيث تتم بشكل آلي بداية من ظهور المفتش وتحرير المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.
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