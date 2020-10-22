بدءًا من غد.. طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة

يشارك طيران شركة أرامكو، غدًا الجمعة، في إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة بمنطقة عسير.

جاء ذلك في بيانٍ لإمارة منطقة عسير عبر تويتر، قالت فيه: «تبدأ الساعة السابعة صباح غد الجمعة، طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ20% بالتنسيق المُحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة».

وكان المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، وقف ميدانيًّا على عمليات وخطط الدفاع المدني، والجهود المبذولة في إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة بمنطقة عسير.

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وأضاف الفريق العمرو: «لا نزال نتابع الحريق، ونتطلع إلى مجهود أكثر بحيث ينتهي الحريق تمامًا.. بلا شك يوجد بؤر بسيطة لكن نخشى أن تنتقل بفعل الرياح إلى مواقع أخرى».

وتوجَّه الفريق العمرو بالتحية إلى رجال الدفاع المدني على جهودهم، قائلًا إنها لم تأتِ من فراغ، وتنبئ بتعاون وثقافة الجميع، مبديًا أمله الحفاظ على الأشجار، وتحمُّل المواطنين المسؤولية بهذا الشأن مع رجال البيئة والأمن ورجال البلديات، مؤكدًا وجود متابعة مباشرة للموقف من قبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وجميع الجهات المسؤولة.

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