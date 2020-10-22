السعودية اليوم / إثيوبيا تُعاقب منتهكي قواعد العزل العام بالسجن لمدة تصل إلى عامين



أديس أبابا 5 ربيع الأول 1442هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الإثيوبية أنها ستعاقب منتهكي قواعد العزل الصحي العام لمكافحة انتشار مرض فيروس

وتحظر قواعد العزل التصافح بالأيدي، وعدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، وجلوس أكثر من ثلاثة أشخاص على طاولة واحدة، وعدم الحفاظ على التباعد الجسدي.

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي، "الآن يبدو الأمر كما لو أنّ كوفيد-19 لم يعد موجودًا، الناس لا يتوخون الحذر"، لافتة النظر إلى أنّ هذا سيُسبب زيادة محتملة في انتشار المرض وقد يشكل تهديداً للبلاد.

وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر إبريل الماضي، ورفعتها خلال شهر سبتمبر.

// انتهى //

22:12ت م

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أديس أبابا 5 ربيع الأول 1442هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الإثيوبية أنها ستعاقب منتهكي قواعد العزل الصحي العام لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا عن عمد، بالسجن لمدة تصل إلى عامين، في ظل مخاوف من تهاون المواطنين في الالتزام بالقواعد بعد رفع حالة الطوارئ.وتحظر قواعد العزل التصافح بالأيدي، وعدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، وجلوس أكثر من ثلاثة أشخاص على طاولة واحدة، وعدم الحفاظ على التباعد الجسدي.وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي، "الآن يبدو الأمر كما لو أنّ كوفيد-19 لم يعد موجودًا، الناس لا يتوخون الحذر"، لافتة النظر إلى أنّ هذا سيُسبب زيادة محتملة في انتشار المرض وقد يشكل تهديداً للبلاد.وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر إبريل الماضي، ورفعتها خلال شهر سبتمبر.// انتهى //22:12ت م0226

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