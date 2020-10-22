السعودية اليوم / المغرب تسجّل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفا و 481.

// انتهى //

22:12ت م

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الرباط 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 186 ألفا و731 حالة إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفا و 481.// انتهى //22:12ت م0225

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