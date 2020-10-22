السعودية اليوم / لبنان تسجّل 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة



بيروت 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1450 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31392، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 552 وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

22:02ت م

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بيروت 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 67029 إصابةً.وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31392، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 552 وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.// انتهى //22:02ت م0224

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