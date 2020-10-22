السعودية اليوم / مقتل عشرين قروياً في هجوم مسلَّح بنيجيريا



أبوجا 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

قتل مسلحون عشرين قروياً في هجوم شنَّوه على قرية تونجار كوانا بمحافظة زامفارا شمال غربي نيجيريا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة النيجيرية محمد شيخو اليوم، أنّ المسلحين وصلوا إلى القرية المذكورة ونفّذوا هجومهم بإطلاق النار على سكانها ما أسفر عن مقتل عشرين شخصا.ً

وأضاف أنّ المسلحين هاجموا القرويين للانتقام لمقتل أحد عناصرهم.

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21:41ت م

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