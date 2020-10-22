السعودية | وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:07 مساءً, 22 أكتوبر 2020 م المناطق - واس شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.

وتضم المجموعة كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

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