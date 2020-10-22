السعودية | وزير الخارجية يستقبل مستشارة وزير الطاقة الأمريكي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:00 مساءً, 22 أكتوبر 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشارة السياسية الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي فكتوريا كوتس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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