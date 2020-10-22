- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته
كانت مزروعة في مركبته
متابعات الخليج 365 - متابعة
قُتل مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني، مساء اليوم الخميس، من جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية، وفقًا لوكالة “سانا” الرسمية”.
وقالت وكالة الأنباء السورية: “إن الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها قُتل إثر إصابته بتفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق”.
وقالت وزارة الأوقاف على صحفتها بفيسبوك، إن العبوة كانت مزروعة في سيارة أفيوني الذي وصفته بأنه “من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي”.
ولم تتبنَّ على الفور أي جهة مسؤولية الانفجار الذي أودى بحياة أفيوني.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.