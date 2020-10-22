مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

قُتل مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني، مساء اليوم الخميس، من جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية، وفقًا لوكالة “سانا” الرسمية”.

وقالت وكالة الأنباء السورية: “إن الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها قُتل إثر إصابته بتفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق”.

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وقالت وزارة الأوقاف على صحفتها بفيسبوك، إن العبوة كانت مزروعة في سيارة أفيوني الذي وصفته بأنه “من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي”.

ولم تتبنَّ على الفور أي جهة مسؤولية الانفجار الذي أودى بحياة أفيوني.





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