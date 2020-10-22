- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هكذا تصرفت معلمة مع انقطاع الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هكذا تصرفت معلمة مع انقطاع الكهرباء
للتمكن من استخدام جهازها الحاسوب للتواصل مع الطالبات
متابعات الخليج 365 - عرعر
أظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل، معلمة حرصت على تقديم دروسها للطالبات، رغم انقطاع الكهرباء فجأة.
وظهرت المعلمة وهي تجلس في الشارع بأحد المناطق في عرعر بالحدود الشمالية، وقامت باستخدام كيبل الكهرباء الخاص بالشركة للتمكن من استخدام جهازها الحاسوب للتواصل مع الطالبات عن طريق ” الإنترنت”.
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن المعلمة لديها إخلاص وحب لعملها وحريصة على مصلحة الطالبات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا تصرفت معلمة مع انقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.