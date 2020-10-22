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هكذا تصرفت معلمة مع انقطاع الكهرباء

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2020-10-22

هكذا تصرفت معلمة مع انقطاع الكهرباء

للتمكن من استخدام جهازها الحاسوب للتواصل مع الطالبات

متابعات الخليج 365 - عرعر

أظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل، معلمة حرصت على تقديم دروسها للطالبات، رغم انقطاع الكهرباء فجأة.

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وظهرت المعلمة وهي تجلس في الشارع بأحد المناطق في عرعر بالحدود الشمالية، وقامت باستخدام كيبل الكهرباء الخاص بالشركة للتمكن من استخدام جهازها الحاسوب للتواصل مع الطالبات عن طريق ” الإنترنت”.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن المعلمة لديها إخلاص وحب لعملها وحريصة على مصلحة الطالبات.

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