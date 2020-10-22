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إصابة مفتي دمشق إثر انفجار سيارة مفخخة بقدسيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصيب مساء اليوم الخميس مفتي مدينة دمشق الشيخ عدنان الأفيوني، بجروح إثر انفجار وقع بالقرب من مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة مركونة بالقرب من المسجد انفجرت لدى مرور المفتي بجانبها.
ووقع وجهاء بلدة قدسيا في يوليو 2015، اتفاقًا مع الحكومة السورية يفضي بتسلم الحكومة إدارة البلدة.
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