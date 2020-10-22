شكرا لقرائتكم فيديوهات ترصدها “المواطن” من الميدان .. استنفار لإخماد حريق جبل غلامة في تنومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري وفهد القحطاني - عسير

وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365”، مشاهد من حريق جبل غلامة في محافظة تنومة بمنطقة عسير، الذي اندلع مساء الأربعاء، ومازالت الجهات المعنية تواصل إخماده حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

وكانت إمارة منطقة عسير أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا.

وأكدت الإمارة في تغريدات لها عبر تويتر، أن عملية الإخماد مستمرة في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

مساحة حريق تنومة

وقدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة بمساحة 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

تعزيز عملية الإخماد

وتابعت الإمارة أنّه سيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء، مؤكدة أنّ غرفة العمليات بإمارة عسير، تتابع إخماد الحريق، عن طريق تواجد الفرق الاحتياطية لطوارئ شركة الكهرباء وفرق الدعم من شركات الاتصالات القادمة من أبها، لدعم الموقف حال الاحتياج، وتم إعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق، بعد التأكد من سلامتها حيث تم الفصل لفترة محدودة.

مدير الدفاع المدني يصل موقع الحريق

وبناءً على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.

وكان الدفاع المدني أعلن اليوم أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

إشادة ببطولات رجال الدفاع المدني

هذا وأشاد الآلاف من المواطنين على تويتر، ببطولة رجال الدفاع المدني الذين شاركوا في عملية إخماد حريق تنومة.

وتحول موقع تويتر إلى ساحة لتقديم الإشادة ببطولات رجال الدفاع المدني، وتضحياتهم، حيث قال علي بن عبدالله القحطاني: “في كل موقف نجد أن رجال أمننا البواسل يكون لهم كلمة وموقف شكرًا لرجال الدفاع المدني على ما قاموا به من جهد متواصل، والحمد لله على سلامة أهلنا في تنومة وحماك الله يا تنومة”.

وكتب أيضًا “عبدالكريم” “أنا شخص بالدفاع المدني ولامست الشي ذا تجي بحادث الحرارة فيه عالية والدخان كثيف، والأدهى والأمر فيه محتجزين صعب الوصول لهم، ومع ذلك والله رجال تخاطر بأرواحهم في سبيل إنقاذ أرواح الآخرين فحقًا يستحقون الشكر والثناء”.

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فيما غرّدت روز الشهري قائلة: “جهود جبارة وعمل إنساني عظيم يبذلونه هؤلاء الأبطال”، بينما قال محمد السعوي، “يا جعل هالوجيه الطاهرة ما تشوف إلا كل فضل وخير الله يحرمها على النار”، فيما ذكر نواف ولد عبدالله أيضًا على تويتر قائلًا “دعوة صادقة لكل رجال دفاع المدني الأبطال”.

ووجهت الفنانة أحلام، رسالة على تويتر بشأن بطولة رجالة الدفاع المدني قائلة ” شكرًا لأبطال الدفاع المدني وبردًا وسلامًا عليكم يا أهل عسير والله يحميكم أيد مطوية رمز القلبوجة قلق”.

تجنيد 270 عنصرًا بشريًا

في سياق متصل وبتوجيهٍ من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، سخرت أمانة منطقة عسير وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو كافة إمكاناتها لمساندة الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي اندلعت بشمال محافظة تنومة.

من جهته، بين الدكتور وليد الحميدي، أن البلديات تواصل أعمالها منذ يوم أمس على قدم وساق بأكثر من 170 من القوى البشرية مدعمين بأكثر من 100 معدة وآلية مختلفة، وذلك لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي تشهدها غابات تنومة، منوهًا إلى أن البلديات قامت بتوفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بكافة الخدمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة في إخماد حرائق الغابات، مؤكدًا أن تلك الجهود البلدية جاءت بتوجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ حرصًا منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الموقف.

وقال الحميدي إن عمل البلديات واجب وطني، منوهًا بأن أمانة المنطقة وكافة بلدياتها رفعت أقصى درجات الجاهزية في حال تطلب الأمر ذلك، راجيًا للجميع دوام السلامة.

الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات المشتركة بإمارة منطقة عسير أنشأت قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة، بمشاركة الأمانة؛ لأجل مدّ بلديات المنطقة بآليات الدعم وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المشاركة، كما وجهت بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

لم يتم تسجيل أي إصابات

هذا أكد الدفاع المدني استمرار جهوده والجهات المساندة والمتطوعين لمكافحة حريق تنومة، وعزله عن المواقع المأهولة بالسكان.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الخميس، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن جراء الحريق.

طائرات تابعة لـ أرامكو تشارك في الإطفاء

هذا وأكدت إمارة منطقة عيسر أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع ستشارك صباح يوم غد في عملية إطفاء الحريق بالمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20%.

وأوضحت إمارة عسير أن ذلك يأتي بالتنسيق مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.

يذكر أنّ حريقًا ضخمًا اندلع في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.





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