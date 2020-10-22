الأمن السيبراني “السعودي” يصدر تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي “جوجل كروم”

قام الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية بإصدار تحذير أمني عالي الخطورة لمستخدمي متصفح “جوجل كروم”، وأكد على وجود ثغرات في المتصفح من الممكن أن تمكن القراصنة من اختراق المتصفح.

وفقا لموقع “سبوتنيك عربي”

وقد ذكر ذلك الموقع الرسمي للمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، وأوضح أن كافة القطاعات مستهدفة من هذه الثغرة وأنه من الممكن للمهاجم استغلال وتنفيذ برمجيات خبيثة من خلال هذه الثغرة.

والمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يتبع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هي الجهة المسؤولة عن حماية المصالح الحيوية للدولة السعودية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية وأيضا الخدمات والأنشطة الحكومية.

وأشار المركز إلى أن هذه المنشورات يوجد بها تحذيرات أمنية بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لدرجة حساسيتها.

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وفي تدوينه عبر الحساب الرسمي للمركز على موقع “تويتر”، قال: “تحذير أمني رقم: 2020-1957 بتاريخ: 2020/10/21 بخصوص تحديث أمني بمتصفح (جوجل كروم) وأوضح تفاصيل التحذير عبر الرابط”، حيث أشارت إلى أن مستوى الخطورة عال، وأنه يستهدف كل القطاعات.

وأضاف المركز: “أصدرت جوجل تحديث لعدد من الثغرات في متصفح (كروم) لأنظمة (ويندوز) و(ماك) و(لينوكس)”، وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية التي تتضمن تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة واستهداف الإجراءات الوقائية.

رابط التدوينة هنا

وذكر البيان: “المركز يوصي بتحديث المتصفح إلى النسخة رقم 86.0.4240.111 حيث أصدرت Google توضيحا للتحديث اللازم”، مشيرا إلى أن المركز اوضح أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة”.

رابط البيان هنا

ونوه الموقع إلى أن طريقة التحديث تشمل فتح المتصفح ثم في أعلى يسار الشاشة يتم النقر على المزيد “مساعدة” ثم معلومات عن Google Chrome.

وتابع الموقع: “رقم الإصدار الحالي هو عبارة عن مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، ويبحث (كروم) عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وبعد ذلك يتم النقر على زر إعادة التشغيل”.