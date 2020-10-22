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نظمت أمانة منطقة الرياض ورشة عمل للمتقاعدين بعنوان "الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"؛ بهدف تسهيل معاملاتهم، وتقديم الإرشادات التعريفيّة لهم وفق ما تنصّ عليه أنظمة الموارد البشريّة.
واستضافت أمانة الرياض خلال ورشة العمل متخصصين الخليج 365 لهم العمل في المؤسسة العامة للتقاعد، إلى جانب مسؤولين في الموارد البشرية بالأمانة؛ للإجابة عن استفسارات الموظفين، وإيضاح الخطوات المتبعة لإتمام عملية التقاعد بيسر وسهولة.
وكرمت "الأمانة" في ختام الورشة الموظفين المُحالين إلى التقاعد العام الحالي، وقدمت لهم شهادات شكر وتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم وسكان منطقتهم.
أمانة الرياض
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 10:00 PM
تسهيلاً لمعاملاتهم النظامية"أمانة الرياض" تكرم موظفيها المتقاعدين وتعّرفهم بـ"الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"
نظمت أمانة منطقة الرياض ورشة عمل للمتقاعدين بعنوان "الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"؛ بهدف تسهيل معاملاتهم، وتقديم الإرشادات التعريفيّة لهم وفق ما تنصّ عليه أنظمة الموارد البشريّة.
واستضافت أمانة الرياض خلال ورشة العمل متخصصين الخليج 365 لهم العمل في المؤسسة العامة للتقاعد، إلى جانب مسؤولين في الموارد البشرية بالأمانة؛ للإجابة عن استفسارات الموظفين، وإيضاح الخطوات المتبعة لإتمام عملية التقاعد بيسر وسهولة.
وكرمت "الأمانة" في ختام الورشة الموظفين المُحالين إلى التقاعد العام الحالي، وقدمت لهم شهادات شكر وتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم وسكان منطقتهم.
، "أمانة الرياض" تكرم موظفيها المتقاعدين وتعّرفهم بـ"الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد" ،
المصدر : الخليج 365
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