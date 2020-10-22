، انتشل جثمانه من وسط النيران.. مقتل مفتي دمشق وريفها في تفجير عبوة ناسفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شغل عضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف

قتل مفتي دمشق وريفها محمد عدنان أفيوني، اليوم (الخميس)؛ جراء إصابته في تفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق.

وأفادت مصادر طبية بأن "أفيوني" الذي يرأس مركز المصالحة في منطقة قدسيا وضواحيها وعضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، توفي بعد إصابة بليغة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن سيارات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، وانتشلت "أفيوني" من وسط النيران.سوريا