، الصين تهدد بالانتقام من صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة لتايوان ،

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هددت الصين اليوم (الخميس) بالانتقام من أحدث صفقة بيع أسلحة أمريكية لتايوان، حيث رحبت الجزيرة بحزمة الأسلحة.
ورداً على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة محتمل بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية، أن مثل هذه المبيعات يجب أن تتوقف، وفقاً لـ "رويترز".
وذكر أن "المبيعات تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية بشكل خطير ، وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير لقوات استقلال تايوان، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية، وبالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وأضاف "ليجيان" أن "الصين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً وفقاً لكيفية تطور الوضع".
ولم يذكر تفاصيل، لكن الصين فرضت عقوبات على شركات أمريكية في الماضي لبيعها أسلحة لتايوان ، على الرغم من عدم وضوح الشكل الذي اتخذته.
ومارست بكين ضغوطاً متزايدة على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي لقبول سيادة الصين، بما في ذلك عن طريق تحليق طائرات مقاتلة عبر خط الوسط الحساس لمضيق تايوان، الذي عادة ما يكون بمثابة منطقة عازلة غير رسمية.الصين
الصين تهدد بالانتقام من صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة لتايوانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-22
هددت الصين اليوم (الخميس) بالانتقام من أحدث صفقة بيع أسلحة أمريكية لتايوان، حيث رحبت الجزيرة بحزمة الأسلحة.
ورداً على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة محتمل بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية، أن مثل هذه المبيعات يجب أن تتوقف، وفقاً لـ "رويترز".
وذكر أن "المبيعات تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية بشكل خطير ، وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير لقوات استقلال تايوان، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية، وبالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وأضاف "ليجيان" أن "الصين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً وفقاً لكيفية تطور الوضع".
ولم يذكر تفاصيل، لكن الصين فرضت عقوبات على شركات أمريكية في الماضي لبيعها أسلحة لتايوان ، على الرغم من عدم وضوح الشكل الذي اتخذته.
ومارست بكين ضغوطاً متزايدة على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي لقبول سيادة الصين، بما في ذلك عن طريق تحليق طائرات مقاتلة عبر خط الوسط الحساس لمضيق تايوان، الذي عادة ما يكون بمثابة منطقة عازلة غير رسمية.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:53 PM
"ليجيان" أشار إلى أن بكين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً
هددت الصين اليوم (الخميس) بالانتقام من أحدث صفقة بيع أسلحة أمريكية لتايوان، حيث رحبت الجزيرة بحزمة الأسلحة.
ورداً على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة محتمل بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية، أن مثل هذه المبيعات يجب أن تتوقف، وفقاً لـ "رويترز".
وذكر أن "المبيعات تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية بشكل خطير ، وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير لقوات استقلال تايوان، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية، وبالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وأضاف "ليجيان" أن "الصين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً وفقاً لكيفية تطور الوضع".
ولم يذكر تفاصيل، لكن الصين فرضت عقوبات على شركات أمريكية في الماضي لبيعها أسلحة لتايوان ، على الرغم من عدم وضوح الشكل الذي اتخذته.
ومارست بكين ضغوطاً متزايدة على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي لقبول سيادة الصين، بما في ذلك عن طريق تحليق طائرات مقاتلة عبر خط الوسط الحساس لمضيق تايوان، الذي عادة ما يكون بمثابة منطقة عازلة غير رسمية.
، الصين تهدد بالانتقام من صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة لتايوان ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.