، "كورونا" يدفع بـ 787 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة في أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات باستمرار فقدان الوظائف في ظل تزايد الوباء

أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، بأن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغ إجماليها 787000 معدلة موسميًا للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، مقارنة بـ 842000 في الأسبوع السابق، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وظلت المطالبات عالقة فوق ذروتها البالغة 665000 خلال فترة الركود العظيم 2007، على الرغم من انخفاضها من رقم قياسي بلغ 6.867 مليونًا في مارس، وقدمت حزمة إنقاذ تزيد قيمتها على 3 تريليونات دولار في وقت مبكر من هذا العام شريان الحياة للعديد من الشركات، مما سمح لها بإبقاء العمال في كشوف الرواتب، كما رفعت النشاط الاقتصادي من الانكماش الذي بدأ في فبراير.

ومع نفاد التمويل، تقوم الشركات، وخصوصًا في صناعة النقل، إما بتسريح العمال وإما إجازتهم لأن الطلب لا يزال ضعيفًا.

ويتوقع الاقتصاديون أن تظل المطالبات مرتفعة وسط عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، التي يرون أنها قد تؤدي إلى قيود حكومية ومحلية أو يتخلى المزيد من الناس عن مؤسسات مثل المطاعم والحانات.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 860 ألف طلب في الأسبوع الأخير.وزارة العمل الأمريكية