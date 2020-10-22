، نيجيريا.. إطلاق نار وتصاعد للدخان في لاجوس ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداة تصاعد الاضطرابات بين المواطنين والشرطة

ذكر شاهد عيان أن أعيرة نارية سرت في حي إيكوي الراقي في العاصمة التجارية لنيجيريا لاجوس، اليوم (الخميس).

وأضاف أن الدخان شوهد أيضًا يتصاعد من اتجاه سجن إيكويي الإصلاحي.

من ناحيته رأى الشاهد من "رويترز" شاحنتين تقلان رجال شرطة تتجهان نحو السجن.

وتخضع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة لحظر تجول على مدار الساعة، بعد ما يقرب من أسبوعين من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة، وهي أكبر موجة من الاضطرابات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1999.

وتصاعدت الاضطرابات أمس، عندما اشتبكت مجموعات من الشبان والشرطة المسلحة في بعض الأحياء، بعد إطلاق نار ليل الثلاثاء عند بوابة حصيلة في منطقة لاغوس في ليكي.نيجيريا