محمد بن مسعود - الدمام - "واعظي" أشار إلى إصابة ابنته وزوجته كشف محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أنه يخضع حاليًّا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد. وقال "واعظي" عبر "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية". وذكر أنه على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، قرر الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل، وإجراء تحليل آخر.فيروس كورونا الجديد

وضع مدير مكتب الرئيس الإيراني في الحجر الصحي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-22 كشف محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أنه يخضع حاليًّا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد. وقال "واعظي" عبر "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية". وذكر أنه على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، قرر الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل، وإجراء تحليل آخر. Advertisements 22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 08:27 PM "واعظي" أشار إلى إصابة ابنته وزوجته "واعظي" أشار إلى إصابة ابنته وزوجته كشف محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أنه يخضع حاليًّا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد. وقال "واعظي" عبر "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية". وذكر أنه على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، قرر الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل، وإجراء تحليل آخر.

، وضع مدير مكتب الرئيس الإيراني في الحجر الصحي ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم