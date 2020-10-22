شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انقطاع الكهرباء يدفع مُعلمة لاستخدام "كيبل الشركة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أظهر مقطع فيديو، متداول، معلمة حرصت على تقديم دروسها للطلاب، رغم انقطاع الكهرباء فجأة. أظهر مقطع فيديو، متداول، معلمة حرصت على تقديم دروسها للطلاب، رغم انقطاع الكهرباء فجأة. وظهرت المعلمة وهي تجلس في الشارع وقامت باستخدام كيبل الكهرباء الخاص بالشركة للتمكن من استخدام جهازها الحاسوب للتواصل مع الطلاب عن طريق " الإنترنت". وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن المعلمة لديها إخلاص وحب لعملها وحريصة على مصلحة الطلاب.

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