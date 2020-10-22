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أسواق ومتاجر تستبدل المنتجات التركية بنظيرتها المصرية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استبدلت أسواق ومتاجر في المملكة، المنتجات التركية بنظيرتها المصرية تضامنًا مع حملة المقاطعة الشعبية للبضائع التركية.

وأزالت المتاجر منتجات “مصنوعة في تركيا” من الرفوف، حيث أزالت أجبان تركية ووضعت مكانها أجبان صنعت في مصر.

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كما كشفت سلاسل متاجر كبرى في بينها "أسواق عبد الله العثيم " و"تميمي "و"باندا "عن توقفها عن استيراد وبيع المنتجات التركية.

وكان رجل الأعمال " عجلان العجلان "، أكد أن هناك شركات ومصانع تركية أخبرت رجال الأعمال أنها مهددة بغلق أبوابها ووقف أعمالها بسبب هذه المقاطعة التي ستكبّد الاقتصاد التركي خسائر قد تتجاوز 20 مليون دولارا.

ويذكر أن كثير من الدول العربية شهدت في الفترة الأخيرة دعوات شعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية ووقف استيرادها بسبب الخطاب العدائي لإردوغان.

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