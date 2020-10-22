شكرا لمتابعة خبر عن معلم يهادي جميع طلاب مدرسته بأجهزة ذكية ويثير الإعجاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

في بادرة طيبة ومميزة، قام المعلم حنيان المطيري بتقديم أجهزة ذكية لجميع طلاب المدرسة التي يعمل بها.

وأثارت بادرة المعلم الغير مستغربة إعجاب الطلاب والمواطنين الذين أشادوا بطريقته اللافتة التي تهدف في المقام الأول لتشجيع الطلاب على التعليم عن بعد وتحفيزهم على مذاكرة دروسهم من أجل تحقيق النجاح الباهر.

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وكانت وزارة التعليم قررت استمرار التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسى الأول، حيث يتلقى الطلاب دروسهم إلكترونيا عبر منصة مدرستي.

ومن الجدير بالذكر أن أولياء أمور الطلبة طالبوا وزارة التعليم لإجراء الاخبتارات لأبنائهم عن بعد حفاظا على سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.