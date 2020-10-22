شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بـ 5 مواطنين ومقيمين تستروا على مطعم للوجبات السريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بـ 5 مواطنين ومقيمين إثر إدانتهم بجريمة التستر في تشغيل مطعم وجبات سريعة.
والمتسترون هم: عبداللطيف بن محمد بن عبدالكريم الشدوخي، ومحمد بن علي بن عبدالله الحبيب، ومحمد بن عبدالله بن محمد.
والمتستر عليهما مصريين هما : أحمد بن محمد عيد سليمان، وهشام عبده عبدالفتاح السيد.
وقالت الوزارة إنه صدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بدفع غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال وإغلاق المنشآة وتصفية النشاط وشطب الترخيص، وشطب السجل التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
وتم إبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
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