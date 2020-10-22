شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تُحذر من موجة كورونا الثانية: «التساهل سيعرضنا للمخاطر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من خطورة التساهل مع فيروس كورونا الجديد خلال الفترة الحالية.
وقالت الصحة في تحذيرها: "إذا لم نلتزم جميعًا بالإجراءات الوقائية واستمر التساهل وعدم التعاون سنتعرض لمخاطر وقوع موجة ثانية لا سمح الله وتزيد الإصابات".
وتابعت : "لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، الخطوات يسيره: لبس الكمامة، ترك مسافة آمنة، غسل أو تعقيم اليدين، إجراء الفحص عند مخالطة المصاب أو الشعور بالأعراض".
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