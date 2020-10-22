شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خطوات الإبلاغ عن المحتوى المتطرف في وسائل التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو خطوات الإبلاغ عن المحتوى المتطرف في وسائل التواصل الاجتماعي والذي لاقى انتشارا واسعا.

وحول خطوات الإبلاغ عن المحتوى المتطرف عبر "تويتر" تبدأ باختيار الأيقونة الظاهرة في الفيديو أدناه، ثم اختيار "الإبلاغ عن تغريدة"، ثم "رسالة مسيئة أو ضارة"، ثم اختيار سبب البلاغ ثم تم البلاغ".

بينما "فيسبوك" فتبدأ الخطوات بالضغط على الأيقونة الظاهرة ثم اختيار "الإبلاغ عن منشور" ثم اختيار "سبب البلاغ" ثم التأكيد على قرار الإبلاغ".

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والإبلاغ على "يوتيوب" يبدأ بالضغط على الأيقونة الظاهرة في الفيديو، ثم اختيار "سبب البلاغ"، ثم "التأكيد على البلاغ ".

ويأتي ذلك ضمن إجراءات التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب التي لا تسمح لناشري المحتوى المتطرف باستغلال الوسوم في بث رسائلهم وأفكارهم المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تسهم في نشر ثقافة المؤامرة، وبث خطابات الكراهية، والترويج لوجهات النظر المتطرفة، والأخبار الزائفة المغلوطة، ما يثير التساؤلات عن إمكانية مواجهة المحتوى المتطرف على منصاتها سواء بواسطتها أو بواسطة الدول على اختلاف سياساتها، وكذا سياقات تلك المواجهة ومدى فاعليتها.

وتعكس جرائم الكراهية المنتشرة في عددٍ من الدول قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم الأحداث، والترويج للشائعات، ودفع المستخدمين إلى أقصى حالات التطرف كتلك التي تتضح في حالات القتل والتطهير العرقي.